Скрипт поиска товара без скриншотов

Движок интернет-магазина shopcms.ru

Сайт http://kino-doma.biz

1) Нужен скрипт, который найдет товар, у которого были скриншоты, но на сервере эти скриншоты не найдены, т.е. он должен пройти по БД и вывести названия этих фильмов, у которых в БД прописан скриншот а на сервере он не лежит..

2) Сделать дополнительный раздел "Игры", в котором будет возможность добавлять категории, как в разделах Кино и Музыка, и разместить его под блоком Музыка. (Стандартными средствами, через админку, такой блок создать нельзя, нужно только вручную добавлять/изменять код скрипта магазина)