Простейшая верстка под джумлу

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Завершен1 заявка163 просмотра

Нужно сделать простейшую верстку под джумлу

работы на пару часов

стучать в асю:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

Joomla
15 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

shustrenkiy
Алек 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
15 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
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Заявки фрилансеров

shustrenkiy
Алек 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
15 лет назад