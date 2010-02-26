Привет. Нужен человек для быстрого исправления некоторых багов на сайте, а также для дальнейшей поддержки. Админка самописная, Php. Спасибо.
Простейшая верстка под джумлу
Нужно сделать простейшую верстку под джумлу
работы на пару часов
стучать в асю:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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