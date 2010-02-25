Привет. Нужен человек для быстрого исправления некоторых багов на сайте, а также для дальнейшей поддержки. Админка самописная, Php. Спасибо.
Доработка магазина на Shop-Script
Есть магазин на Webasyst Shop-Script с некоторыми модификациями. Нужно создать несколько новых функций и мелких правок, включая верстку.
От исполнителя требуется знание данного движка и опыт работы с ним, а также умение верстать хотя бы на среднем уровне.
Главная цель - не создать дополнительны багов и уязвимостей. Т.к. функционал уже дописывался несколькими программистами, вся система довольно хрупкая и вносить изменения нужно осторожно.
Работы максимум на 2-3 дня, тестовую площадку предоставлю. По оплате договоримся.
Не оставляйте предложение, если у вас нет в портфолио подобных работ.
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