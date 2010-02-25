Нужно перенести сайт с движком joomla на Друпал

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки129 просмотров

Необходим специалист, который не раз сталкивался с подобной задачей и выполнял ее блестяще:)

DrupalJoomla
15 лет назад
k_statina
44 года
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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