Добрый день, господа фриласнеры. Требуется следующее: есть графики (см. приложение) в формате gif. Необходим софт, который для каждого такого графика выводил бы среднее значение, либо, если это реализовать невозможно, хотя бы рисовал линию на ...
Создание партнерки на готовом движке
Есть движок http://affiliator-software.ru/index.html SMS партнерки,
Есть сверстанный дизайн партнерки.
Задача натянуть верстку на админку, дописать/переписать существующий функционал.
Могу заверить, что работа не очень сложная, частично выполненая, так что вам будет не сложно.
Сам движок написан на PHP с выводом ч-з Smarty
Требования к кандидату: хорошее знание PHP, ООП, Smarty, Mysql. Хорошо разбираться в html и css
Заплатим хорошо, приступить нужно в течение 1-2 дней после одобрения вашей заявки.
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