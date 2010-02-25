Создание партнерки на готовом движке

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки151 просмотр

Есть движок http://affiliator-software.ru/index.html SMS партнерки,

Есть сверстанный дизайн партнерки.

Задача натянуть верстку на админку, дописать/переписать существующий функционал.

Могу заверить, что работа не очень сложная, частично выполненая, так что вам будет не сложно.

Сам движок написан на PHP с выводом ч-з Smarty

Требования к кандидату: хорошее знание PHP, ООП, Smarty, Mysql. Хорошо разбираться в html и css

Заплатим хорошо, приступить нужно в течение 1-2 дней после одобрения вашей заявки.

CSSHTMLMySQLPHP
15 лет назад
lnx
40 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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