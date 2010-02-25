Доброе время суток! нужно следующее: 1) настроить модуль TP Whois: сейчас работает так - http://www.blesshosting.com.ua/index.php/tp-whois а нужно чтобы было так - http://freehost.com.ua/domain/domainreg/ По функциям конкретно интересует: чтобы ...
Доработка движка интернет-магазина на Smarty
Есть интернет-магазин www.chudo-lukoshko-spb.ru, написанный на Smarty, необходимо провести на нем ряд исправлений и модификаций. Нужен человек, который хорошо разбирается в Smarty и у него есть свободное время в ближайшие дни (работы должны быть окончены к 1 марта, но работ немного). Подробности через ICQ или личку.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $500
Необходим плагин с функцией афиша для Wordpress, если уже есть готовое решение, то это будет очень хорошо. WordPress не принципиально, но желательно. Вот примерно то, что хотелось ...Закрыт15 лет назад
- $2500
На разовый проект для промо сайта срочно нужен flash программист. Необходимо создать flash блок для конкретной страницы сайта и передать его основным разработчикам сайта. Главное требование – знать flash media server Возможно ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо изменить шаблон письма уведомления о новом заказе таким образом чтобы в письме которое приходит к администратору магазина добавлялись следующие строчки. %custName% %custCountry% %custPostalCode% %custCity% ...Закрыт15 лет назад
Тема на Drupal 6-версии на 80% готова, нужно закончить срочно. Пишите в аську (27129440) или тут дам дополнительную информацию Пишите только, если готовы начать сегодня.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $50
В общем после очередного изменения прямых ссылок одним медиахостингом надо доработать сайт. В поле, где раньше можно было добалять прямую ссылку на фвл-файл надо что-то сделать, чтобы можно было вставлять или ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо внедрить каталог подбора автозапчастей Ford в сайт таким образом, чтобы найденный по VIN-коду или по параметрам а/м каталожный номер запчасти был привязан к прайсу. [email protected] 8-916-991 99 49 ДенисВеб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Есть сверстаные макеты нужна установка и настройка на 1с Bitrix Задание и макеты в приложение От Вас: - сроки - цены - контакты А также ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $500
Требуется скопировать (разработать) редактор картинок с теми же функциями, как на http://www.buildasign.com/CustomBanners/browse-sports Пример разработан на DoJo. Необходимо знание английского языка. Сроки - 2 недели.Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $500
Требуется разработать отдельную админпанель на vBulletin. Подробности в прикрепленном тз. Также необходимо знание английского языка (тз и сайт на англ.). Сроки - 2 недели.Закрыт15 лет назад