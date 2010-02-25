Доработка движка интернет-магазина на Smarty

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки136 просмотров

Есть интернет-магазин www.chudo-lukoshko-spb.ru, написанный на Smarty, необходимо провести на нем ряд исправлений и модификаций. Нужен человек, который хорошо разбирается в Smarty и у него есть свободное время в ближайшие дни (работы должны быть окончены к 1 марта, но работ немного). Подробности через ICQ или личку.

15 лет назад
OXOTnick
39 лет
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад
55 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров