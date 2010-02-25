Редактирование модулей в Joomla 1.5

Доброе время суток!

нужно следующее:

1) настроить модуль TP Whois:

сейчас работает так - http://www.blesshosting.com.ua/index.php/tp-whois

а нужно чтобы было так - http://freehost.com.ua/domain/domainreg/

По функциям конкретно интересует: чтобы при нажатии "Проверить" выдавался результат либо {Домен занят} и рядышком ссылка на его whois данные, либо {Домен свободен} и рядышком кнопка "Заказать" ну и плюс перечень с ценами доступных к заказу доменов, вообщем все как о второй ссылке.

2) Добавить ссылки к модулю на главной странице (см. рисунок1). Например: нужно чтобы при выборе определенного тарифного плана открывалось окно с его подробным описание. Т.е. нужно просто сделать картинку активной.

Шаблон Webhost Plazza

Офф сайт http://www.templateplazza.com/club-joomla-templates/Page-5.html

По вопросам сюда:

мыло fatty/собака/bigmir/точка/net

ай/сик/ю пять/пять/ноль/два/четыре/семь/девять/семь/два

Предложение актуально только для тех кто действительно разбирается во всем этом.

Жду ваших предложений!