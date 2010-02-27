Приватный проект для Tkachenko

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка120 просмотров

Парсер интернет-магазина

15 лет назад
demur7799
Дмитрий 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

Tkachenko
36 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$80
4 дня
Работу сделал раньше срока, все нюансы возникающие при тестировании оперативно доработаны. Вообщем я вполне доволен работой Игоря и его подходом к делу, планирую сотрудничать дальше.
Хороший и понимающий клиент. Четко, адекватно и по делу. Получилось очень хорошее сотрудничество. В дальнейшем будем развивать.

Заявки фрилансеров

Tkachenko
36 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Написать парсер для ucoz

    $100

    Добрый день,нужно написать парсер для ucoz. Прошу отозваться программиста работающего с ucoz.Обязательно с опытом работы с этой CMS. Нужен уникальный парсер выполняющий особые функции. Этот заказ я уже размещаю 3ий раз,поэтому прошу ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Flash фото галерея с Админкой

    Здравствуйте,необходимо разработать Стильную флеш фото галерею на подобие вот этой: http://activeden.net/item/depth-gallery/full_screen_preview/86574 +Админку к ней ! Требования к Админке -Удобный простой интерфейс, пропорциональный Авторесайз фото ! возможность создавать альбомы . ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Админка Битрикс

    Требуется в административной части Битрикса, добавить возможность пакетного перемещения статей из одного раздела инфоблока в другой, а так же из одного инфоблока в другой инфоблок с возможность указания его разделов. Изменения внести с учётом того ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Парсер для PrestaShop

    Нужен парсер для товаров с интернет-магазина www.kitbag.com, переносить товары нужно в PrestaShop. Переносить необходимо : наименование, фото, цену, описание, размеры.

    PrestaShop
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется доделать шаблон.

    $50

    Требуется натяжка дизайна на osCommerce, шаблон с использованием flash-анимации. Состав верхнего меню (account,...): условия заказа, доставка, корзина, партнерская программа, как открыть свой магазин Состав основного меню (company,...): о компании, начало ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сделать слайдшоу на JS

    $15

    Приветствую! Мне нужен скрипт слайдшоу, который бы прокручивал серию фоток, как на этом сайте - http://www.valuecommerce.com/ (но естественно не на флеше). Реализацию хочу на JS, чтобы я просто закинул ...

    HTMLJavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Переделать модуль FAQ на Joomla версия 1.5.9

    Пустяковая работа для профессионала, необходимо заменить уже установленный модуль FAQ http://rubinauto.ru/index.php?option=com_guest&amp;Itemid=22 более совершенным модулем. Принимается подключение готового бесплатного модуля от Joomla. Предложения можете оставлять как на сайте, так и по e-mail: [email protected]

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Не отображаются транзакции в адм.панели

    Посмотреть и исправить отображение транзакций "Платежей" в административной панели казино http://www.admin.casino.web-graf.ru/ (Логин- admin Пароль -admin100). Не работает у всех трех видов пользователей "Администратор, Агент, Субагент". Оплата Блиц перевод через Сбербанк, по факту. Возможно ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад