Flash фото галерея с Админкой

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Закрыт3 заявки165 просмотров

Здравствуйте,необходимо разработать Стильную флеш фото галерею на подобие вот этой:

http://activeden.net/item/depth-gallery/full_screen_preview/86574

+Админку к ней !

Требования к Админке -Удобный простой интерфейс, пропорциональный Авторесайз фото !

возможность создавать альбомы .

Жду Ваших предложений по цене и срокам !

15 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

Elly_
42 года
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад
$50
2 дня

Заявки фрилансеров

Elly_
42 года
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад

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