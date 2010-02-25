Изменение шаблона письма о новом заказе в vamshop

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки111 просмотров

Необходимо изменить шаблон письма уведомления о новом заказе таким образом чтобы в письме которое приходит к администратору магазина добавлялись следующие строчки.

%custName%

%custCountry%

%custPostalCode%

%custCity%

%custRegion%

%custAddress%

%custEmail%

%custPhone%

15 лет назад
den114
41 год
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров