Внедрить каталог подбора автозапчастей в сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки126 просмотров

Необходимо внедрить каталог подбора автозапчастей Ford в сайт таким образом, чтобы найденный по VIN-коду или по параметрам а/м каталожный номер запчасти был привязан к прайсу.

[email protected]

8-916-991 99 49

Денис

15 лет назад
carnet
Денис 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создать копию редактора картинок (JavaScript)

    $500

    Требуется скопировать (разработать) редактор картинок с теми же функциями, как на http://www.buildasign.com/CustomBanners/browse-sports Пример разработан на DoJo. Необходимо знание английского языка. Сроки - 2 недели.

    JavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Написать движок для сайта

    $500

    Нужно написать сайт с нуля. Сайт на тему - пользователь делает, другой смотри и оплачивает. Идея пока не распостраняется. О чем проект именно будет сказанно исполнителю. Что там будет? Вывод менюшки ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Отдельная админка на vBulletin

    $500

    Требуется разработать отдельную админпанель на vBulletin. Подробности в прикрепленном тз. Также необходимо знание английского языка (тз и сайт на англ.). Сроки - 2 недели.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Написать парсер для ucoz

    $100

    Добрый день,нужно написать парсер для ucoz. Прошу отозваться программиста работающего с ucoz.Обязательно с опытом работы с этой CMS. Нужен уникальный парсер выполняющий особые функции. Этот заказ я уже размещаю 3ий раз,поэтому прошу ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Flash фото галерея с Админкой

    Здравствуйте,необходимо разработать Стильную флеш фото галерею на подобие вот этой: http://activeden.net/item/depth-gallery/full_screen_preview/86574 +Админку к ней ! Требования к Админке -Удобный простой интерфейс, пропорциональный Авторесайз фото ! возможность создавать альбомы . ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Админка Битрикс

    Требуется в административной части Битрикса, добавить возможность пакетного перемещения статей из одного раздела инфоблока в другой, а так же из одного инфоблока в другой инфоблок с возможность указания его разделов. Изменения внести с учётом того ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Парсер для PrestaShop

    Нужен парсер для товаров с интернет-магазина www.kitbag.com, переносить товары нужно в PrestaShop. Переносить необходимо : наименование, фото, цену, описание, размеры.

    PrestaShop
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется доделать шаблон.

    $50

    Требуется натяжка дизайна на osCommerce, шаблон с использованием flash-анимации. Состав верхнего меню (account,...): условия заказа, доставка, корзина, партнерская программа, как открыть свой магазин Состав основного меню (company,...): о компании, начало ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сделать слайдшоу на JS

    $15

    Приветствую! Мне нужен скрипт слайдшоу, который бы прокручивал серию фоток, как на этом сайте - http://www.valuecommerce.com/ (но естественно не на флеше). Реализацию хочу на JS, чтобы я просто закинул ...

    HTMLJavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад