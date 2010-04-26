Создать копию редактора картинок (JavaScript)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок276 просмотров

Требуется скопировать (разработать) редактор картинок с теми же функциями, как на

http://www.buildasign.com/CustomBanners/browse-sports

Пример разработан на DoJo.

Необходимо знание английского языка.

Сроки - 2 недели.

JavaScript
15 лет назад
yezZ
Иван 
42 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

_VersouL_
Антон 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$500
21 день
Требовалось скопировать редактор картинок на JavaScript, Антон все сделал в срок и на высоком уровне, оставил только положительные впечатления. Спасибо!
Заказчик не оплатил выполненную работу. Берут работу на одеске и передают сдесь, являются посредниками не несут никакой ответственности и работают по принципу если нам заплатят, то и мы заплатим, если нет, то подумаешь не заплатили фрилансеру, найдем другого. Мне на заплатили 15000р и впустую потрачен месяц работы, в итоге полностью готовый скрипт сдан в срок, но у них пропал заказчик. На СБС не соглашаются, тк говорят, что если,что-то случится долго выяснять отношения, всего несколько отзывов при куче открытых проектов, зря меня это не насторожило в свое время. Всем советую быть очень осторожными, работать с этим заказчиком по СБС или брать предоплату тк есть вероятность, что не заплатят

Заявки фрилансеров

_VersouL_
Антон 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад

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