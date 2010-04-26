Создать копию редактора картинок (JavaScript)

Заказчик не оплатил выполненную работу. Берут работу на одеске и передают сдесь, являются посредниками не несут никакой ответственности и работают по принципу если нам заплатят, то и мы заплатим, если нет, то подумаешь не заплатили фрилансеру, найдем другого. Мне на заплатили 15000р и впустую потрачен месяц работы, в итоге полностью готовый скрипт сдан в срок, но у них пропал заказчик. На СБС не соглашаются, тк говорят, что если,что-то случится долго выяснять отношения, всего несколько отзывов при куче открытых проектов, зря меня это не насторожило в свое время. Всем советую быть очень осторожными, работать с этим заказчиком по СБС или брать предоплату тк есть вероятность, что не заплатят