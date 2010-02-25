Написать движок для сайта

Нужно написать сайт с нуля.

Сайт на тему - пользователь делает, другой смотри и оплачивает.

Идея пока не распостраняется. О чем проект именно будет сказанно исполнителю.

Что там будет?

Вывод менюшки топ пользователей сайта, топ оценок.

Возможность личных сообщений, оплата с использованием виртуальных денег которые обмениваются на webmoney.

Перевод баланса с одного аккаунта на другой за работу.

Защита копирования матриалов которые будут продоватьбся.

Создание задания - выполнение по типу веблансера.

Небольшаяа анкета пользователя.

Вот вкратце.