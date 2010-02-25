Парсер интернет-магазина
Написать движок для сайта
Нужно написать сайт с нуля.
Сайт на тему - пользователь делает, другой смотри и оплачивает.
Идея пока не распостраняется. О чем проект именно будет сказанно исполнителю.
Что там будет?
Вывод менюшки топ пользователей сайта, топ оценок.
Возможность личных сообщений, оплата с использованием виртуальных денег которые обмениваются на webmoney.
Перевод баланса с одного аккаунта на другой за работу.
Защита копирования матриалов которые будут продоватьбся.
Создание задания - выполнение по типу веблансера.
Небольшаяа анкета пользователя.
Вот вкратце.
Заявки фрилансеров
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