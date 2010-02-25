Тема на Drupal 6-версии на 80% готова, нужно закончить срочно. Пишите в аську (27129440) или тут дам дополнительную информацию Пишите только, если готовы начать сегодня.
Сверстаные макеты установить на Bitrix
Есть сверстаные макеты нужна установка и настройка на 1с Bitrix
Задание и макеты в приложение
От Вас:
- сроки
- цены
- контакты
А также
- рекомендации
- примеры работ
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $50
В общем после очередного изменения прямых ссылок одним медиахостингом надо доработать сайт. В поле, где раньше можно было добалять прямую ссылку на фвл-файл надо что-то сделать, чтобы можно было вставлять или ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо внедрить каталог подбора автозапчастей Ford в сайт таким образом, чтобы найденный по VIN-коду или по параметрам а/м каталожный номер запчасти был привязан к прайсу. [email protected] 8-916-991 99 49 ДенисВеб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $500
Требуется скопировать (разработать) редактор картинок с теми же функциями, как на http://www.buildasign.com/CustomBanners/browse-sports Пример разработан на DoJo. Необходимо знание английского языка. Сроки - 2 недели.Завершен15 лет назад
- $80
Парсер интернет-магазинаЗавершен15 лет назад
- $500
Нужно написать сайт с нуля. Сайт на тему - пользователь делает, другой смотри и оплачивает. Идея пока не распостраняется. О чем проект именно будет сказанно исполнителю. Что там будет? Вывод менюшки ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $500
Требуется разработать отдельную админпанель на vBulletin. Подробности в прикрепленном тз. Также необходимо знание английского языка (тз и сайт на англ.). Сроки - 2 недели.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $100
Добрый день,нужно написать парсер для ucoz. Прошу отозваться программиста работающего с ucoz.Обязательно с опытом работы с этой CMS. Нужен уникальный парсер выполняющий особые функции. Этот заказ я уже размещаю 3ий раз,поэтому прошу ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте,необходимо разработать Стильную флеш фото галерею на подобие вот этой: http://activeden.net/item/depth-gallery/full_screen_preview/86574 +Админку к ней ! Требования к Админке -Удобный простой интерфейс, пропорциональный Авторесайз фото ! возможность создавать альбомы . ...Закрыт15 лет назад
Требуется в административной части Битрикса, добавить возможность пакетного перемещения статей из одного раздела инфоблока в другой, а так же из одного инфоблока в другой инфоблок с возможность указания его разделов. Изменения внести с учётом того ...Завершен15 лет назад