Доработка kinonovosti.org

В общем после очередного изменения прямых ссылок одним медиахостингом надо доработать сайт.

В поле, где раньше можно было добалять прямую ссылку на фвл-файл надо что-то сделать, чтобы можно было вставлять или код, или непрямую ссылку из других медиахостингов...

Или же буду благодарен, если проконсультируете, как найти нормальный медиахостинг, где есть возможность брать прямые ссылки на видеофайлы. В этом случаее изменять ничего не надо.

Доступ чтобы посмотреть, как добавляются новости: test10, pass: 123456

Пожалуйста, надо очень срочно.

Я в ас ке 26 8 6 42 096

Спасибо.