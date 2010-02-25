Срочно создать flash блок

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок187 просмотров

На разовый проект для промо сайта срочно нужен flash программист.

Необходимо создать flash блок для конкретной страницы сайта и передать его основным разработчикам сайта.

Главное требование – знать flash media server

Возможно оформление договора.

по всем вопросам пишите на [email protected]

точную сумму за работу укажу в переписке

15 лет назад
spiceuk
Игорь 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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