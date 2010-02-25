Плагин с функцией афиша для Wordpress

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки239 просмотров

Необходим плагин с функцией афиша для Wordpress, если уже есть готовое решение, то это будет очень хорошо.

WordPress не принципиально, но желательно.

Вот примерно то, что хотелось бы видеть:

WordPress
15 лет назад
hamal
39 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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