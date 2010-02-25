Сделать из HTML-страницы шаблон для 1С-Битрикс

Есть уже сверстанная страница. Стоит задача подготовить на ее основе шаблон для CMS "1С-Битрикс".

То есть нужно сделать основной шаблон, шаблон для меню, для нескольких инфоблоков (новости, статьи, вывод ленты последних новостей на главной), для каталога товаров.

Редакция движка - "Бизнес".

Рассматриваться будут заявки с указанием хотя бы приблизительных цен, чтобы понимать о чем пойдет речь при уточнении задания.

Интересует в какие сроки будет сделана работа, за какие деньги.

Работа "на пробу". Если удачно поработаем - будут еще подобные задания.

Оплата желательно через WebMoney, но конечно можно и как-то иначе по желанию исполнителя.

P.S. Если есть хорошие навыки работы с Битриксом по доработке CMS - будет и дополнительная работа.