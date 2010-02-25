Необходимо доработать модуль Global Attributes & Options (http://www.alreadymade.com/shop/index.php?route=product/product&path=26&product_id=57): 1. Отображение/редактирование атрибутов в Товары -> Атрибуты для каждого товара. 2. Создание модификаций товара из нескольких атрибутов (подобно Amazon.com) Например: Атрибут "Цвет": ...
Анализ графика в виде картинки
Добрый день, господа фриласнеры.
Требуется следующее: есть графики (см. приложение) в формате gif. Необходим софт, который для каждого такого графика выводил бы среднее значение, либо, если это реализовать невозможно, хотя бы рисовал линию на этом графике, отображающую среднее значение.
Если Вы знаете уже существующий софт для этих целей - заплачу за "наводку").
Пишите сроки и цену, предпочтение будет отдаваться разумным финансовым требованиям ввиду ограниченности бюджета.
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