Анализ графика в виде картинки

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Закрыт11 заявок273 просмотра

Добрый день, господа фриласнеры.

Требуется следующее: есть графики (см. приложение) в формате gif. Необходим софт, который для каждого такого графика выводил бы среднее значение, либо, если это реализовать невозможно, хотя бы рисовал линию на этом графике, отображающую среднее значение.

Если Вы знаете уже существующий софт для этих целей - заплачу за "наводку").

Пишите сроки и цену, предпочтение будет отдаваться разумным финансовым требованиям ввиду ограниченности бюджета.

15 лет назад
Anatol13
36 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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