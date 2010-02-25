Модуль Attributes для OpenCart

Есть интернет-магазин www.chudo-lukoshko-spb.ru, написанный на Smarty, необходимо провести на нем ряд исправлений и модификаций. Нужен человек, который хорошо разбирается в Smarty и у него есть свободное время в ближайшие дни (работы должны быть окончены к ...