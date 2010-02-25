Модуль Attributes для OpenCart

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Необходимо доработать модуль Global Attributes & Options (http://www.alreadymade.com/shop/index.php?route=product/product&path=26&product_id=57):

1. Отображение/редактирование атрибутов в Товары -> Атрибуты для каждого товара.

2. Создание модификаций товара из нескольких атрибутов (подобно Amazon.com)

Например: Атрибут "Цвет": белый, черный; Атибут "Размер": S, M, L.

Модификации товара 1:

Белый, S - цена, артикул, фото;

Белый, M - цена, артикул, фото;

Белый, L - цена, артикул, фото;

Черный, S - цена, артикул, фото.

т.е. при выборе цвета Черный можно приобрести только размер S.

Opencart
15 лет назад
Caster
Андрей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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