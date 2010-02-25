Есть уже сверстанная страница. Стоит задача подготовить на ее основе шаблон для CMS "1С-Битрикс". То есть нужно сделать основной шаблон, шаблон для меню, для нескольких инфоблоков (новости, статьи, вывод ленты последних новостей на главной), ...
Модуль Attributes для OpenCart
Необходимо доработать модуль Global Attributes & Options (http://www.alreadymade.com/shop/index.php?route=product/product&path=26&product_id=57):
1. Отображение/редактирование атрибутов в Товары -> Атрибуты для каждого товара.
2. Создание модификаций товара из нескольких атрибутов (подобно Amazon.com)
Например: Атрибут "Цвет": белый, черный; Атибут "Размер": S, M, L.
Модификации товара 1:
Белый, S - цена, артикул, фото;
Белый, M - цена, артикул, фото;
Белый, L - цена, артикул, фото;
Черный, S - цена, артикул, фото.
т.е. при выборе цвета Черный можно приобрести только размер S.
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