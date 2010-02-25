Парсер клипов с youtube и других серверов

Для сайта с клипами онлайн нужно сделать парсер клипов youtube и dailymotion.com (если будут другие - только плюс) с возможностью скачивания клипа.

Хотелось, чтобы был плеер, в код которого я бы вставлял ссылку из выше упомянутых серверов, и на сайте показывал бы клип.

Внизу под клипом еще одна ссылка "Скачать клип", по которой пользователь бы нажимал и загружался клип с сервера youtube или других.

К сожалению, бюджет у меня ограничен, поэтому было бы очень хорошо, если бы можно было вложиться в 30 долл., или хотя бы сделать часть задачи за данную сумму.

Сайт создан на Joomla 1.5.xx

Спасибо..