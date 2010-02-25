Антилич для прямых ссылок + интеграция с DLE

Есть файл kino.avi, ссылка на этот файл http://site.ru/files/kino.avi

Требуется:

1. Скрыть реальный адрес файла.

2. По запросу пользователя (в описании файла ссылка "скачать файл") создать временную ссылку вида http://site.ru/ijdudf7hgd7gh/kino.avi (например, 24 часа (только для этого компьютера) – после ссылка удаляется).

2.1. По этой ссылке пользователь может скачать файл (в том числе и при помощи программ - «менеджеров закачек»).

3. Ссылка из п. 2 выдаётся для скачивания на новой html странице через определённое время (в зависимости от группы).

3.1. На html странице выводится информация: имя файла и размер

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