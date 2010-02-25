Парсер: http://dircash.com/xml_con/xml_converter_DLE.zip Форум про парсер: http://doc.zacent.ru/viewtopic.php?f=2&t=3 Зделать порядок с поиском по сайту чтоб картинки были видны Со старым парсером карта сайта глючит Сровнять в полной ноовсти "Добавление ...
Доработка сайта
Привет.
Нужен человек для быстрого исправления некоторых багов на сайте, а также для дальнейшей поддержки. Админка самописная, Php.
Спасибо.
Заявки фрилансеров
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