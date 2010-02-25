Доработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок218 просмотров

Привет.

Нужен человек для быстрого исправления некоторых багов на сайте, а также для дальнейшей поддержки. Админка самописная, Php.

Спасибо.

PHP
15 лет назад
alikfeld
Гость 
56 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
23 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров