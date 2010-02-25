Нужен скрипт доски объявлений

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки192 просмотра

Нужен скрипт доски объявлений

Вот минимально необходимый набор функций:

- редактировать/переносить в другую рубрику/удалять объявления;

- автоудаление объявлений по прошествии указанного при подаче срока

- Возможность разрешить доступ на размещение объявлений только администратору (в любом разделе)

- Возможность выделять обьявления цветом, рамкой и т.д.(у администратора)

- возможность создавать/удалять/править разделы;

- возможность удалять участников;

- Блокировать ip-адресса

- Возможность блокировать участников по таким параметрам как телефон и адресс

- Возможность прикреплять в самое начало наиболее важные объявления.

- Возможность прикреплять изображения у участников

- Система поиска в объявлениях.

15 лет назад
fedotoff
Федотов 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

MrWolf
34 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
79 отзывов(-1)
15 лет назад
$30
1 день
Получил именно то, то хотел: всё ок
Приятный в общении заказчик. Желаю успехов.

Заявки фрилансеров

MrWolf
34 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
79 отзывов(-1)
15 лет назад