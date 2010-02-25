Задачи программисту с хорошими знаниями red5, php

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Задачи:

1. Установка и настройка Red5 на Debian

2. Нужно создать простенькую админку php+mysql со следующими возможностями:

а). Загрузка файлов на сервер как напрямую с других серверов, так непосредственно с компьютера польз ователя.

б). Каталоголизация файлов

в). Статистика просмотренных пользователями файлов

Работа будет в паре с flash программистом, чтобы решать общие моменты взаимодействия flash и php.

Подробности кандидатам.

DebianMySQLPHP
15 лет назад
smp700
Сергей 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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