Приватно для Hungry_Hunter

Все просто прекрасно) Работа выполнена не на 100%, а на 126%. Не шучу) В процессе работы не возникало ни малейшего недопонимания, все воплощалось в проекте, так, как задумывалось. Прекрасное качество исполнения. Артем проявил себя в качестве исполнителя на высоте. Мои впечатления от сотрудничества - сплошной позитив) Спасибо)