Приватно для Hungry_Hunter

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка237 просмотров

Создание сайта на основе WordPress.

С дополнительными модулями.

Подробности в личке.

WordPress
15 лет назад
dam
49 лет
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Hungry_Hunter
Артем 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
195 отзывов(-1)
15 лет назад
$250
5 дней
Все просто прекрасно) Работа выполнена не на 100%, а на 126%. Не шучу) В процессе работы не возникало ни малейшего недопонимания, все воплощалось в проекте, так, как задумывалось. Прекрасное качество исполнения. Артем проявил себя в качестве исполнителя на высоте. Мои впечатления от сотрудничества - сплошной позитив) Спасибо)
Дмитрий не только отличный фрилансер, но и отличный заказчик. Ставит понятно и четко задачу, все объясняет и вовремя оплачивает. Кроме того приятен в общении и с чувством юмора :) Всем рекомендую...

Заявки фрилансеров

Hungry_Hunter
Артем 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
195 отзывов(-1)
15 лет назад