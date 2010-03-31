Привет. Нужен человек для быстрого исправления некоторых багов на сайте, а также для дальнейшей поддержки. Админка самописная, Php. Спасибо.
Приватно для Hungry_Hunter
Создание сайта на основе WordPress.
С дополнительными модулями.
Подробности в личке.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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