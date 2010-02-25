Содать .bat файл + отправка на емейл файла (бекап)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок244 просмотра

Нужно соэдать бат файл, который будет запускаться планировщиком 1 раз в день, од должен заархивировать файл с датой в имени. и отправить архив на gmail почту.

15 лет назад
duzvik
Гость 
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19 лет в сервисе
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12 лет назад

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