исправить rapidleech upload plugin для extabit.com
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется: пхп файл - котрому параметром передавать ссылку на тему в vBulletin пробежаться по всем страничкам этого топика и извлечь ссылки. На выход отдать: $post_id;$link\n Пример темы могу скинуть в ПМ.Завершен12 лет назад
Нужен перевод сайта на испанский. Тематика - файлообменник. На в входе csv файл + несколько шаблонов на руссокм. Пример csv файла(айди;русский;английский): "p1193235568";"Лидеры скачивания";"Top downloads" "p1958988422";"Бесплатное скачивание";"Free download" "p1956921292";"Генерирование ссылки займет некоторое время";"Link generation process will take some time" "p2748321232";"Ждите";"Wait" "p3295942276";"ceкунд";"seconds" На выходе нужен ...Переводы1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужен перевод сайта на немецкий. Тематика - файлообменник. На в входе csv файл + несколько шаблонов на руссокм. Пример csv файла(айди;русский;английский): "p1193235568";"Лидеры скачивания";"Top downloads" "p1958988422";"Бесплатное скачивание";"Free download" "p1956921292";"Генерирование ссылки займет некоторое время";"Link generation process will take some ...Переводы1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Нужно соэдать бат файл, который будет запускаться планировщиком 1 раз в день, од должен заархивировать файл с датой в имени. и отправить архив на gmail почту.Веб-программирование9 заявокЗакрыт14 лет назад
Изменить дизайн флешки+пару моментов запрограммировать Подробнее: http://docs.google.com/View?id=dhc7pf9t_14fgk4hpckЗакрыт14 лет назад
Написать функцию используя перл и cpan-овский www::mechanize который будет сабмитить форму на сайте.Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
- $5
Необходимо сделать макет визитки Наполнение: - визитка одна сторона - лицевая сторона: символика, название организации, сайт, e-mailВерстка полиграфии1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Написать функцию используя перл и cpan-овский www::mechanize который будет сабмитить форму на сайте.Закрыт15 лет назад
Приделать к open-source flash player(например этот http://www.jeroenwijering.com/?item=JW_FLV_Player) чтоб через определённое время(каждую минуту), видео ставилось на паузу и показывался алерт(опции "продолжить просмотр"- "Бла-Бла").Завершен16 лет назад
Есть форма(см. прикрепленную картинку), нужен perl скрипт, который будет делать все нужные преобразования и желательно stress tests для скрипта. Цена/сроки ?Веб-программирование5 заявокЗакрыт17 лет назад
i need script that will visit sites from list with a referer and times(loops) i set in web-panel. in web-panel i need: - statistic of visited sites - total number of sites needed to ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад