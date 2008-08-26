duzvik

Гость duzvik

 
38 летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Парсер

    Требуется: пхп файл - котрому параметром передавать ссылку на тему в vBulletin пробежаться по всем страничкам этого топика и извлечь ссылки. На выход отдать: $post_id;$link\n Пример темы могу скинуть в ПМ.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Перевод на испанский

    Нужен перевод сайта на испанский. Тематика - файлообменник. На в входе csv файл + несколько шаблонов на руссокм. Пример csv файла(айди;русский;английский): "p1193235568";"Лидеры скачивания";"Top downloads" "p1958988422";"Бесплатное скачивание";"Free download" "p1956921292";"Генерирование ссылки займет некоторое время";"Link generation process will take some time" "p2748321232";"Ждите";"Wait" "p3295942276";"ceкунд";"seconds" На выходе нужен ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Перевод на немецкий

    Нужен перевод сайта на немецкий. Тематика - файлообменник. На в входе csv файл + несколько шаблонов на руссокм. Пример csv файла(айди;русский;английский): "p1193235568";"Лидеры скачивания";"Top downloads" "p1958988422";"Бесплатное скачивание";"Free download" "p1956921292";"Генерирование ссылки займет некоторое время";"Link generation process will take some ...

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Визитка

    $5

    Необходимо сделать макет визитки Наполнение: - визитка одна сторона - лицевая сторона: символика, название организации, сайт, e-mail

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Окошко-алерт к open-source flash player

    Приделать к open-source flash player(например этот http://www.jeroenwijering.com/?item=JW_FLV_Player) чтоб через определённое время(каждую минуту), видео ставилось на паузу и показывался алерт(опции "продолжить просмотр"- "Бла-Бла").

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Trafic script

    i need script that will visit sites from list with a referer and times(loops) i set in web-panel. in web-panel i need: - statistic of visited sites - total number of sites needed to ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
fly1ted
34 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Окошко-алерт к open-source flash player
Работа выполнена и оплачена.
Приятно работать, доволен. Спасибо за помощь. Рекомендую.
Ответный отзыв
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
Был
34 минуты назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Парсер
Сотрудничеством доволен. Задача заказчиком описано кратко и ясно. Вопросов не возникло. Оплата вовремя, предоплатой. Приятно иметь дело. Оценка +10!
Всё очень быстро! доволен.
Ответный отзыв
a_kuznetsova
50 летБеларусь
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$300
10 баллов
12 лет назад
Перевод на испанский
Благодарю за сотрудничество. С заказчиком приятно работать и общаться. Терпеливо отнесся к возникшей у меня проблеме. Было бы интересно продлить сотрудничество.
Работа выполнена на отлично. Доволен.
Ответный отзыв
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Андрей 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$60
0 баллов
14 лет назад
Изменения дизайна флешки
...значит работа была сделана, исходники высланы, интеграция была не на мне, пример работоспособности показал на своем хостинге...после потребовал деньги за выполненную работу обратно,(оч оригинальный ход, сначала тебе все делают,а ты потом говоришь что разработчик не справился и требуешь манибэк) ...отлично, давайте так и будем поступать, ведь разработчики ж даром работают!!!
Когда обратился с новым заданием, взял деньги, до конца не сделал. На связь не выходит. Долго кормил "завтраками". Деньги не вернул.
Ответный отзыв
dovich
Бойцов 
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
10 баллов
15 лет назад
Визитка
Иногда бывает жаль, что предложил заказчику меньше вариантов чем мог. Для таких не совестно делать эксклюзив по цене "штампа".