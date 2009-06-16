Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
15 лет назад
Работа выполнена быстро и качественно, мелкие исправления вносились быстро и без лишних вопросов. Приятно работать с таким человеком. Рекомендую всем к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Адекватный работодатель, техническое задание было поставлено четко и ясно. Рекомендую к сотрудничеству!
$60
0 баллов
15 лет назад
Когда обратился с новым заданием, взял деньги, до конца не сделал. На связь не выходит. Долго кормил "завтраками". Деньги не вернул.
Ответный отзыв
...значит работа была сделана, исходники высланы, интеграция была не на мне, пример работоспособности показал на своем хостинге...после потребовал деньги за выполненную работу обратно,(оч оригинальный ход, сначала тебе все делают,а ты потом говоришь что разработчик не справился и требуешь манибэк) ...отлично, давайте так и будем поступать, ведь разработчики ж даром работают!!!
$15
10 баллов
16 лет назад
Очень отвественный молодой человек =) сделал все быстро и качественно Продолжаем работать !
Ответный отзыв
Приятно работать с такими людьми. Сотрудничеством очень доволен. Оплата поступила сразу.
$10
10 баллов
16 лет назад
+1 позитивный отзыв. Как всегда на высоте.
$15
10 баллов
16 лет назад
Справился отлично, так же быстро как в прошлый раз.
Веб-программирование
6 отзывов(-1)
от $10
нет рейтинга