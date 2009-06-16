...значит работа была сделана, исходники высланы, интеграция была не на мне, пример работоспособности показал на своем хостинге...после потребовал деньги за выполненную работу обратно,(оч оригинальный ход, сначала тебе все делают,а ты потом говоришь что разработчик не справился и требуешь манибэк) ...отлично, давайте так и будем поступать, ведь разработчики ж даром работают!!!