aJIb9IHc

Андрей aJIb9IHc

 
40 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

Andru
37 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Простая флеш карта проезда
Работа выполнена быстро и качественно, мелкие исправления вносились быстро и без лишних вопросов. Приятно работать с таким человеком. Рекомендую всем к сотрудничеству!
Адекватный работодатель, техническое задание было поставлено четко и ясно. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
duzvik
Гость 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$60
0 баллов
15 лет назад
Изменения дизайна флешки
Когда обратился с новым заданием, взял деньги, до конца не сделал. На связь не выходит. Долго кормил "завтраками". Деньги не вернул.
...значит работа была сделана, исходники высланы, интеграция была не на мне, пример работоспособности показал на своем хостинге...после потребовал деньги за выполненную работу обратно,(оч оригинальный ход, сначала тебе все делают,а ты потом говоришь что разработчик не справился и требуешь манибэк) ...отлично, давайте так и будем поступать, ведь разработчики ж даром работают!!!
Ответный отзыв
RomanDutchak
Роман 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$15
10 баллов
16 лет назад
Сделать презентацию на flash+xml
Очень отвественный молодой человек =) сделал все быстро и качественно Продолжаем работать !
Приятно работать с такими людьми. Сотрудничеством очень доволен. Оплата поступила сразу.
Ответный отзыв
Qzar
37 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
9 отзывов
$10
10 баллов
16 лет назад
Flash ActionScript
+1 позитивный отзыв. Как всегда на высоте.
Qzar
37 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
9 отзывов
$15
10 баллов
16 лет назад
Корректировка анимации меню
Справился отлично, так же быстро как в прошлый раз.
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Веб-программирование
6 отзывов(-1)
от $10
нет рейтинга