Сделать презентацию на flash+xml

Нужен аналог http://tatianabilbao.com/

Только flash+xml

тз.

1. сначала пустить загрузочную страницу (файл стр.1), которая проявляется из белого цвета и висит до подгрузки основной

2. картинка флеша висит до тех пор, пока не подгрузилась новая

3. смена картинок с выцветанием и плавнее

4. если картинка меньше, то она центруется

5. подписи к картинкам тоже с выцветанием

6. текст при наведении курсора не выделялся

7. мыло

8. нередактируемый текст убрать

Минимальные сроки.

Бюджет минимальный, но возхможно будут еще заказы.

15-20 usd.