Сделать презентацию на flash+xml

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки137 просмотров

Нужен аналог http://tatianabilbao.com/

Только flash+xml

тз.

1. сначала пустить загрузочную страницу (файл стр.1), которая проявляется из белого цвета и висит до подгрузки основной

2. картинка флеша висит до тех пор, пока не подгрузилась новая

3. смена картинок с выцветанием и плавнее

4. если картинка меньше, то она центруется

5. подписи к картинкам тоже с выцветанием

6. текст при наведении курсора не выделялся

7. мыло

8. нередактируемый текст убрать

Минимальные сроки.

Бюджет минимальный, но возхможно будут еще заказы.

15-20 usd.

16 лет назад
RomanDutchak
Роман 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

aJIb9IHc
Андрей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$15
1 день
Очень отвественный молодой человек =) сделал все быстро и качественно Продолжаем работать !
Приятно работать с такими людьми. Сотрудничеством очень доволен. Оплата поступила сразу.

Заявки фрилансеров

aJIb9IHc
Андрей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создание доп. галереи и чата под систему Netcat

    Две задачи для сайта http://chulkovoclub.ru Сайт работает на системе Netcat 3.1 Конфигурирование компонента "фотогалерея" под задачу "Ход строительства". В фотогалерее необходимо сконфигурировать таким образом, чтобы слева размещалась маленькая фотография (превью),я ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Модифицировать класс на php

    $7

    Есть класс на php (вернее 2 класса, обеспечивающие вывод новостей на сайт). Доступ к одним и тем же новостям осуществляется из 4 разделов на сайте + у новостей есть административный параметр (принимает ...

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Проект для Мозгунов Андрей (-Brain-)

    Сайт в HTML. Нужно анимировать лого и панель меню во flash. Лого на сайте есть. Рисовать что-то новое не требуется, только анимировать. Примеры: http://www.templatemonster.com/website-templates/24485.html - здесь нам импонирует, как сделано лого. ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Просчёт данных с формы JS

    $5

    Требуется сделать калькулятор из раздела ПРАЙС в разделе КАЛЬКУЛЯТОР так чтобы итоговые суммы совпадали. КАЛЬКУЛЯТОР ПРИМЕРНО КАК ДОЛЖЕН БЫТЬ УЖЕ НА САЙТЕ ВИСИТ. От вас требуется сделать примерно такой же чтобы с ...

    JavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Дополнительные модули для Instant CMS

    К системе Instant CMS нужно доделать модули виртуальных денег перевод через webmaney, sms У пользователя появляется свой личный виртуальный счет (валюта сайта), с возможностью тратить ее на разные "фишки" на сайте

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Флеш галерея

    $100

    Нужно сделать аналогичную флеш галерею http://club55.ru/ для сайта макеты ниже предоставлены 1) http://www.2ql.net/uploads/1245694733.jpg 2) http://www.2ql.net/uploads/1245691344.jpg К примеру При клике на название Название номера 1 (каждое название номера ведёт за ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Flash пазл (9 кусочков)

    Требуется: пазл из 9 кусочков Т.е. заранее задана картинка разрезанная на 9 частей (картинку прикладываю). Нужно чтобы пользователь мог ее сложить к одну картинку и как только он это делает поверх всего выскакивает кнопка ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка AkoForms для joomla 1.0.15

    Сделать так, чтобы каждая заполненная форма имела при приходе на мыло, и при записи в базу данных - некий уникальный номер - от 10000, до 99999, присваиваемый по порядку - то есть первая заполненная форма ...

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад