Две задачи для сайта http://chulkovoclub.ru Сайт работает на системе Netcat 3.1 Конфигурирование компонента "фотогалерея" под задачу "Ход строительства". В фотогалерее необходимо сконфигурировать таким образом, чтобы слева размещалась маленькая фотография (превью),я ...
Сделать презентацию на flash+xml
Нужен аналог http://tatianabilbao.com/
Только flash+xml
тз.
1. сначала пустить загрузочную страницу (файл стр.1), которая проявляется из белого цвета и висит до подгрузки основной
2. картинка флеша висит до тех пор, пока не подгрузилась новая
3. смена картинок с выцветанием и плавнее
4. если картинка меньше, то она центруется
5. подписи к картинкам тоже с выцветанием
6. текст при наведении курсора не выделялся
7. мыло
8. нередактируемый текст убрать
Минимальные сроки.
Бюджет минимальный, но возхможно будут еще заказы.
15-20 usd.
Выбранный исполнитель
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