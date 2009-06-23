Флеш галерея

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки230 просмотров

Нужно сделать аналогичную флеш галерею http://club55.ru/

для сайта макеты ниже предоставлены

1) http://www.2ql.net/uploads/1245694733.jpg

2) http://www.2ql.net/uploads/1245691344.jpg

К примеру При клике на название Название номера 1 (каждое название номера ведёт за собой уникальную комнату отеля т.е. ракурс номера самого расположения дивана телевизора интерьера 1 словом это и хочется показать) поподаем на внутрению страницу при клике на номер, поялвяется раздел с этим номером, но без фотографии в центре. В центре идет описание номера, а по краям "лепестки" фотографий. И вот когда наводишь на лепестки, они выезжают в центр.

Жду от вас Сроки за которые вы сделаете работу,приоритет отдаю людям которые имеют аналогичный опыт работы,отзывы в портфолио,ответсвенность так как если будет всё сделано в обешеный срок и качественно будет бонус к оплате.

16 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
24 дня назад

Выбранный исполнитель

AntonDevil
Антон 
31 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов
16 лет назад
$30
1 день

Заявки фрилансеров

AntonDevil
Антон 
31 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов
16 лет назад