Флеш галерея

Нужно сделать аналогичную флеш галерею http://club55.ru/

для сайта макеты ниже предоставлены

1) http://www.2ql.net/uploads/1245694733.jpg

2) http://www.2ql.net/uploads/1245691344.jpg

К примеру При клике на название Название номера 1 (каждое название номера ведёт за собой уникальную комнату отеля т.е. ракурс номера самого расположения дивана телевизора интерьера 1 словом это и хочется показать) поподаем на внутрению страницу при клике на номер, поялвяется раздел с этим номером, но без фотографии в центре. В центре идет описание номера, а по краям "лепестки" фотографий. И вот когда наводишь на лепестки, они выезжают в центр.

Жду от вас Сроки за которые вы сделаете работу,приоритет отдаю людям которые имеют аналогичный опыт работы,отзывы в портфолио,ответсвенность так как если будет всё сделано в обешеный срок и качественно будет бонус к оплате.