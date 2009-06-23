Flash пазл (9 кусочков)

Требуется: пазл из 9 кусочков

Т.е. заранее задана картинка разрезанная на 9 частей (картинку прикладываю). Нужно чтобы пользователь мог ее сложить к одну картинку и как только он это делает поверх всего выскакивает кнопка "Далее", которая ведет на следующую страницу.

Требуется ПРОСТЕЙШАЯ версия этой фигни :-) Т.е. без наворотов и пр.

К моему великому сожалению эту фигню требуется создать сегодня до 14:00 по мв. Я очень надеюсь, что найдутся люди.