Flash пазл (9 кусочков)

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Закрыт6 заявок251 просмотр

Требуется: пазл из 9 кусочков

Т.е. заранее задана картинка разрезанная на 9 частей (картинку прикладываю). Нужно чтобы пользователь мог ее сложить к одну картинку и как только он это делает поверх всего выскакивает кнопка "Далее", которая ведет на следующую страницу.

Требуется ПРОСТЕЙШАЯ версия этой фигни :-) Т.е. без наворотов и пр.

К моему великому сожалению эту фигню требуется создать сегодня до 14:00 по мв. Я очень надеюсь, что найдутся люди.

16 лет назад
abzacnet
Иван 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

Spin7ion
32 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
$30
1 день

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Spin7ion
32 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад