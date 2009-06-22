Правда в шаблоне (или движке)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки205 просмотров

1) Есть сайт http://millords.ru/

2) Есть сайт http://cinemaxx.ru/

3) Во втором пунтке сайт содержит горизонтальное меню (Главная - Новости -Live-Tv - Трейлеры - Помощь), вроде и в пункте первом сайт его содержит, но почему то не выводит - не вижу именно в Опере, в других браузерах вижу.

Задача: починить http://millords.ru/ - чтобы меню выводилось (в Опере), но с другими надписями (их скажу) + слева меню (жанры, софт и т.д.) в Опере эти слова написанны на синем фоне, в Лисе на черном, надо чтобы и в Опере были на черном.

Аська 1332814

16 лет назад
murahew
Михаил 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
124 отзыва(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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