Правда в шаблоне (или движке)

1) Есть сайт http://millords.ru/

2) Есть сайт http://cinemaxx.ru/

3) Во втором пунтке сайт содержит горизонтальное меню (Главная - Новости -Live-Tv - Трейлеры - Помощь), вроде и в пункте первом сайт его содержит, но почему то не выводит - не вижу именно в Опере, в других браузерах вижу.

Задача: починить http://millords.ru/ - чтобы меню выводилось (в Опере), но с другими надписями (их скажу) + слева меню (жанры, софт и т.д.) в Опере эти слова написанны на синем фоне, в Лисе на черном, надо чтобы и в Опере были на черном.

Аська 1332814