Дописать модуль оплаты Liberty Reserve

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки143 просмотра

Требуется создать модуль оплаты Liberty Reserve для Интернет магазина.

Язык кодинга PHP5. Делайте Ваши предложения.

Максимальный потолок цены за работу 50$.

PHP
16 лет назад
ig195
Игорь 
71 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Dracula77
Алексей 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

Dracula77
Алексей 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Проекты на Joomla и Drupal!

    $250

    Нашей компании требуется долгосрочное сотрудничество с разработчиками Joomla и Drupal. Нам не нужны дизайнеры. Дизайн мы будем разрабатывать сами. Нам нужны только разработчики, которые будут делать верстку CSS макета (только "div" и по стандарту ...

    CSSDrupalJoomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Flash ActionScript

    $10

    Нужно поправить баг (наведите на пункт меню, а потом попробуйте навести на подпункт): http://litvinataly.pwrtrade.com/Oliphant_menu/index.html. В предложении указывайте свой мейл.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Компонент подбора шин и дисков

    Компонент для joomla , позволяющий организовать продажу шин и дисков. Также компонент должен уметь подбирать диски и шины по марке авто. Вот пример такого компонента: http://www.shintrest.ru Вот описание этого компонента: http://joomlab.ru/2008-05-09-14-32-14/45-2008-05-0... На мой ...

    Joomla
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сделать привязку к домену в скрипте

    Есть игра редкая для казино, в ней нужно сделать привязку к домену, пытался сам сделать но прописывая домен свой или чужой игра не работала. Даю один файл этой игры и вы уже сами пытаетесь привязать, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Нужен парсер статей

    $50

    Нужен парсер статей с http://www.articlesbase.com принцип работы примерно такой есть ссылка http://www.articlesbase.com/banking-articles/ вот по ней нужна выпарсить N статей глубину,чтобы я мог задавать. По истечении некоторого времени я буду ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Каталог товаров

    $60

    Нужно создать каталог товаров на любой общеизвестной ЦМС (Drupal, Joomla, WP etc). верстка вот http://conso-studio.com.ua/projects/dveri/verstka1/page.html картинки по нажатию увеличиваются. Плачу около 60$ за весь сайт. Предоплату перевожу после того ...

    DrupalJoomlaWordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Магазин на joomla

    $150

    Нужно сверстать макет , натянуть на joomla , настроить ( может маленький программинг нужен будет) В итоге должен получиться магазин.... есть ТЗ примерное Вышлю по запросу. Пишите все сюда!!!! ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Создание сортировки таблицы в АБОЦМС

    $100

    Нужно создать функцию сортировки каталога для сайта под управлением АБОЦМС. site.elenara.ru/land/ - нужно сделать чтоб можно было при выборе какого-то параметра отображались товары соответствующие данным параметрам. Т.е. вверху страницы делжна присутствовать возможность сортировки ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад