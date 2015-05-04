Проекты на Joomla и Drupal!

Нашей компании требуется долгосрочное сотрудничество с разработчиками Joomla и Drupal.

Нам не нужны дизайнеры. Дизайн мы будем разрабатывать сами. Нам нужны только разработчики, которые будут делать верстку CSS макета (только "div" и по стандарту W3C) и оформление его для Joomla или Drupal.

Сейчас у нас есть несколько проектов на Joomla и Drupal, и мы ищем разработчиков, которые будут делать каждый раз для нас, Joomla или Drupal проекты. (Обязательно опыт и портфолио!)

В прикрепленном файле мы высылаем вам пример шаблона сайта, разработка дизайна которого на данный момент на стадии завершения.

Вы должны быть уверены, что сможете настроить в Drupal подобный дизайн сайта.

Связаться с нами можно через skype (dynamixnewmedia), icq (399-399-039)