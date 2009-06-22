Нужно создать функцию сортировки каталога для сайта под управлением АБОЦМС. site.elenara.ru/land/ - нужно сделать чтоб можно было при выборе какого-то параметра отображались товары соответствующие данным параметрам. Т.е. вверху страницы делжна присутствовать возможность сортировки ...