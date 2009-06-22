Господа фрилансеры! Имеются сверстанные макеты страниц для интернет-магазина. Требуется: поставить работающую CMS для управления каталогом и информационными страницами. Можно использовать готовое массовое решение, можно использовать самописную CMS. ...
Скрипт
Не большие доработки php скритпа партнерской программы (проект под wap сайты)
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