Написание модуля для OSCommerce Vam STS

Требуется вэб-программист знакомый с движком OSCommerce для написания модуля импорта категорий и товаров из файла формата Яндекс-Маркет (*.xml). Импорт и заполнение основных полей, для важных - возможность в ручную указать шаблон заполнения (напр. дата добавления товара, видимость, etc.). Желательно (не обязательно) реализовать также импорт картинок к товарам с их закачкой на сервер из каталога и/или другого хоста.