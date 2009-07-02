Написание модуля для OSCommerce Vam STS

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок243 просмотра

Требуется вэб-программист знакомый с движком OSCommerce для написания модуля импорта категорий и товаров из файла формата Яндекс-Маркет (*.xml). Импорт и заполнение основных полей, для важных - возможность в ручную указать шаблон заполнения (напр. дата добавления товара, видимость, etc.). Желательно (не обязательно) реализовать также импорт картинок к товарам с их закачкой на сервер из каталога и/или другого хоста.

16 лет назад
GavPosad
Андрей 
51 год
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
10 отзывов

Выбранные исполнители

kail_sazerland
Кирилл 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Заказ выполнен целиком и полностью. Быстро, четко, грамотно. Тут же договорились и сделали второй проект. Честные 10 баллов!
Приятный и знающий заказчик. Не обыватель в вебе, это и радует!
webachive
41 год
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$200
3 дня

Заявки фрилансеров

kail_sazerland
Кирилл 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
webachive
41 год
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад