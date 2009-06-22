Плагин оплаты по смс для Million Pixel Script v3

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Закрыт3 заявки148 просмотров

Необходимо написать плагин оплаты по смс для cms Million Pixel Script v3 на php для сервиса smscoin.ru

PHP
16 лет назад
Artur2006
Артур 
41 год
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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