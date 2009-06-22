Господа фрилансеры! Имеются сверстанные макеты страниц для интернет-магазина. Требуется: поставить работающую CMS для управления каталогом и информационными страницами. Можно использовать готовое массовое решение, можно использовать самописную CMS. ...
Плагин оплаты по смс для Million Pixel Script v3
Необходимо написать плагин оплаты по смс для cms Million Pixel Script v3 на php для сервиса smscoin.ru
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