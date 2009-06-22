Плагин оплаты по смс для Million Pixel Script v3

Есть 2 сайта на Oscommerce c разными доработками. На них одна и та же страница может иметь несколько урлов: ввв.сайт.ру/категория1/подкатегория4/товар5521 ввв.сайт.ру/категория1/товар5521 Так же на каждой странице есть "хлебные крошки" ...