Вконтакте приложение

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Закрыт2 заявки185 просмотров

Необходим человек (программист API) который имел дело с разработкой приложений для вконтакте, необходимо приявязать готовую игру фруктовый коктейль к денежным единицам вконтакте. интересуют расценки! icq 459-635-574

16 лет назад
serenia
Гость 
125 лет
20 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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