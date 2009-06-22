Господа фрилансеры! Имеются сверстанные макеты страниц для интернет-магазина. Требуется: поставить работающую CMS для управления каталогом и информационными страницами. Можно использовать готовое массовое решение, можно использовать самописную CMS. ...
Вконтакте приложение
Необходим человек (программист API) который имел дело с разработкой приложений для вконтакте, необходимо приявязать готовую игру фруктовый коктейль к денежным единицам вконтакте. интересуют расценки! icq 459-635-574
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