Парсер

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок311 просмотров

Нужен парсер RSS новостей.

1.Простой симпатичный шаблон шаблон.

2.В админке добавление сайтов для парсинга.

3. вывод контента в 1 или 2 колонки.

4.адаптированный для поисковых машин yandex и google.

5. в админке регулировка частоты парсинга (часы/дни)

6. этот скрипт должен работать самостоятельно, не для встараивания в готовые CMS

16 лет назад
fsn
46 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Slepoi_Mag
Виктор 
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$120
5 дней
Работа выполнена превосходно, в срок. Отлично всё реализовал. Я очень доволен проделанной работой. Спасибо.
Четкая постановка задачи и своевременная оплата. 10+ Александру как заказчику! :)

Заявки фрилансеров

Slepoi_Mag
Виктор 
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад