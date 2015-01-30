Магазин на joomla

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен18 заявок295 просмотров

Нужно сверстать макет , натянуть на joomla , настроить ( может маленький программинг нужен будет)

В итоге должен получиться магазин.... есть ТЗ примерное Вышлю по запросу.

Пишите все сюда!!!!

Оплата по факту!

Срок не более 7 дней

Joomla
16 лет назад
gorinyv
Юрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

majistry
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$150
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

majistry
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад

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