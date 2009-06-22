Создание сортировки таблицы в АБОЦМС

Нужно создать функцию сортировки каталога для сайта под управлением АБОЦМС.

site.elenara.ru/land/ - нужно сделать чтоб можно было при выборе какого-то параметра отображались товары соответствующие данным параметрам.

Т.е. вверху страницы делжна присутствовать возможность сортировки объектов по:

а) направлению

б) удалённости от МКАД. При сортировке по удалённости между одинаковыми по удалённости объектами идёт сортировка по стоимости.

в) стоимости

А по умолчанию объекты сортируются на странице по:

а) направлениям – пишется название направления и в подразделе направления указывается весь список объектов. Если объектов нет, то направление не отображается.

б) внутри направления объекты сортируются по удалённости от МКАД