Компонент подбора шин и дисков

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Закрыт5 заявок238 просмотров

Компонент для joomla , позволяющий организовать продажу шин и дисков. Также компонент должен уметь подбирать диски и шины по марке авто. Вот пример такого компонента: http://www.shintrest.ru

Вот описание этого компонента: http://joomlab.ru/2008-05-09-14-32-14/45-2008-05-0...

На мой сайт http://www.shina-98.ru/

Joomla
16 лет назад
mobishin
Алексей 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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