Нужно создать каталог товаров на любой общеизвестной ЦМС (Drupal, Joomla, WP etc).

верстка вот http://conso-studio.com.ua/projects/dveri/verstka1/page.html

картинки по нажатию увеличиваются.

Плачу около 60$ за весь сайт.

Предоплату перевожу после того как мне покажете на своем сервере первый черновик. Сроки на черновик – несколько часов.

ICQ 125270842