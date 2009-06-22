Нужен парсер статей с http://www.articlesbase.com

принцип работы примерно такой

есть ссылка http://www.articlesbase.com/banking-articles/ вот по ней нужна выпарсить N статей

глубину,чтобы я мог задавать. По истечении некоторого времени я буду опять парсить,но нужно выпарсить до той даты,что у меня есть,чтоб не парсил копии.

Ссылки http://www.articlesbase.com/banking-articles/ чтобы я мог менять так как там много категорий.

Сохранять примерно так нужно.

/название категории/название статьи - дата /название статьи.txt

Текст в текстовом документе должен иметь вид :

##Заголовок

Текст

Видео ролик

Парсить картинки с гугл

http://images.google.com.ua/images?q= название статьи (возможность указывать ключевое слово)

количество картинок чтоб тоже мог указывать

и максимальный и минимальный размер

И сохранялись они в папку рядом с текстом.

можно парсить yahoo

картинки сохраняются рядом с текстовым документом.

потом нужно парсить http://www.youtube.com/

по ключевому слову,которое я мог задавать и

сохранять в виде:

Interesting video

в текстовом документе в конце напарсеного текста и рядом в текстовом документе-youtube.txt

кто готов сделать пишите в icq 1016376