Господа фрилансеры! Имеются сверстанные макеты страниц для интернет-магазина. Требуется: поставить работающую CMS для управления каталогом и информационными страницами. Можно использовать готовое массовое решение, можно использовать самописную CMS. ...
Сделать смс-сервисы для игры Мафия онлайн
Нужно поставить смс-сервисы на онлайн игру мафию!!
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