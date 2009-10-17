Нашей компании требуется долгосрочное сотрудничество с разработчиками Joomla и Drupal. Нам не нужны дизайнеры. Дизайн мы будем разрабатывать сами. Нам нужны только разработчики, которые будут делать верстку CSS макета (только "div" и по стандарту ...
Нужно создать личный кабинет
Для сайта makroninvest.ru нужно создать личный кабинет
Примерные характеристики смотрите во вложении.
Цену называйте сами
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