Программа, заменяющая jar файлы

Требуется создание утилиты, которая будет заменять графику в программе-клиенте для игры в покер.

В настоящее время программа сгружается из интернета здесь http://download.b2bpoker.com/client/goplay/goplaysetup.exe

утилита должна иметь браузер альтернативных скинов (мы выдадим отдельно), кнопку замены и отката, кнопку обновления скинов с сайта.

утилита может быть реализована на сайте или отдлеьным приложением.