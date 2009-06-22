Создать самую простую админку

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок176 просмотров

Есть админка но она мне не нравиться сильна тяжела в управлении, есть пример простой админки

Кто может создать или у кого есть самую обычну простую админку, выбранау исполнителю дам пароль от турой админки и пароль от такой админки на подобии которой надо пишите ток в icq: 584-294-084

Личку и в проекте не писать не читаю

16 лет назад
anton_terehin
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

INNODAY
34 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$30
2 дня

Заявки фрилансеров

INNODAY
34 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад

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