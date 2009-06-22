Для сайта makroninvest.ru нужно создать личный кабинет Примерные характеристики смотрите во вложении. Цену называйте сами
Создать самую простую админку
Есть админка но она мне не нравиться сильна тяжела в управлении, есть пример простой админки
Кто может создать или у кого есть самую обычну простую админку, выбранау исполнителю дам пароль от турой админки и пароль от такой админки на подобии которой надо пишите ток в icq: 584-294-084
Личку и в проекте не писать не читаю
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $100
Требуется создание утилиты, которая будет заменять графику в программе-клиенте для игры в покер. В настоящее время программа сгружается из интернета здесь http://download.b2bpoker.com/client/goplay/goplaysetup.exe утилита должна иметь браузер альтернативных скинов (мы выдадим отдельно), кнопку замены ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Нашей компании требуется долгосрочное сотрудничество с разработчиками Joomla и Drupal. Нам не нужны дизайнеры. Дизайн мы будем разрабатывать сами. Нам нужны только разработчики, которые будут делать верстку CSS макета (только "div" и по стандарту ...Завершен16 лет назад
Нужно написать скрипт отправки смс с подменой номера отправителя на php . Нужно это сделать через смс шлюз и вставить в тело страницы... Обязательно наличие операторов - МТС, МЕГАФОН (все регионы) и ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Требуется создать модуль оплаты Liberty Reserve для Интернет магазина. Язык кодинга PHP5. Делайте Ваши предложения. Максимальный потолок цены за работу 50$.Закрыт16 лет назад
- $10
Нужно поправить баг (наведите на пункт меню, а потом попробуйте навести на подпункт): http://litvinataly.pwrtrade.com/Oliphant_menu/index.html. В предложении указывайте свой мейл.Завершен16 лет назад
Компонент для joomla , позволяющий организовать продажу шин и дисков. Также компонент должен уметь подбирать диски и шины по марке авто. Вот пример такого компонента: http://www.shintrest.ru Вот описание этого компонента: http://joomlab.ru/2008-05-09-14-32-14/45-2008-05-0... На мой ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
Есть игра редкая для казино, в ней нужно сделать привязку к домену, пытался сам сделать но прописывая домен свой или чужой игра не работала. Даю один файл этой игры и вы уже сами пытаетесь привязать, ...Завершен16 лет назад
Нужно поставить смс-сервисы на онлайн игру мафию!!Завершен16 лет назад
- $50
Нужен парсер статей с http://www.articlesbase.com принцип работы примерно такой есть ссылка http://www.articlesbase.com/banking-articles/ вот по ней нужна выпарсить N статей глубину,чтобы я мог задавать. По истечении некоторого времени я буду ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад