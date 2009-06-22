Создать самую простую админку

Есть админка но она мне не нравиться сильна тяжела в управлении, есть пример простой админки

Кто может создать или у кого есть самую обычну простую админку, выбранау исполнителю дам пароль от турой админки и пароль от такой админки на подобии которой надо пишите ток в icq: 584-294-084

Личку и в проекте не писать не читаю