INNODAY

Иван Игнатьев INNODAY

 
33 годаУкраина/Севастополь
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Программист широкого профиля

Опыт работы в веб-программировании более 7 лет:

PHP/MySQL/JavaScript

C#/ASP.NET

Опыт в написании приложений:

C#/WPF

C++/QT

PHPJavascriptMySQL
Отзывы заказчиков
infium
32 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Верстка
В сроки и качественно! ответил на все вопросы :)
Интересный опыт, интересный проект и хорошие исходники для верстки
Ответный отзыв
_Klient_
Андрей 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Страница приветствия DLE
Все сделал за 5 минут! Спасибо!
Приятно иметь дело с заказчиком, всё точно и в срок
Ответный отзыв
Fedor_C
Фёдор 
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Валидация формы на javascript
Сделал задачу быстро и точно как надо.
Отличный заказчик, грамотно поставленная задача и своевременный расчет!
Ответный отзыв
Fujin
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
51 отзыв
$1
10 баллов
15 лет назад
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Иван просто молодец! Проблема была вроди простая, и спасибо всем, кто советовал, но только Иван нашел правильное решение. Настоящий профессионал в своем деле. Очень рекомендую это человека всем заказчикам как великолепного исполнителя, а также другим фрилансерам, как человека, способного дать дельный профессиональный совет. Спасибо, Иван! Обязательно буду обращаться еще.
Спасибо большое Михаилу, отличный заказчик! Ясно ставит задачу и хорошо поощряет.
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