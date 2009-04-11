Иван просто молодец! Проблема была вроди простая, и спасибо всем, кто советовал, но только Иван нашел правильное решение. Настоящий профессионал в своем деле. Очень рекомендую это человека всем заказчикам как великолепного исполнителя, а также другим фрилансерам, как человека, способного дать дельный профессиональный совет. Спасибо, Иван! Обязательно буду обращаться еще.