Программист широкого профиля
Опыт работы в веб-программировании более 7 лет:
PHP/MySQL/JavaScript
C#/ASP.NET
Опыт в написании приложений:
C#/WPF
C++/QT
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
14 лет назад
В сроки и качественно! ответил на все вопросы :)
Ответный отзыв
Интересный опыт, интересный проект и хорошие исходники для верстки
$5
10 баллов
14 лет назад
Все сделал за 5 минут! Спасибо!
Ответный отзыв
Приятно иметь дело с заказчиком, всё точно и в срок
$10
10 баллов
14 лет назад
Сделал задачу быстро и точно как надо.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, грамотно поставленная задача и своевременный расчет!
$1
10 баллов
15 лет назад
Иван просто молодец! Проблема была вроди простая, и спасибо всем, кто советовал, но только Иван нашел правильное решение. Настоящий профессионал в своем деле. Очень рекомендую это человека всем заказчикам как великолепного исполнителя, а также другим фрилансерам, как человека, способного дать дельный профессиональный совет. Спасибо, Иван! Обязательно буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Спасибо большое Михаилу, отличный заказчик! Ясно ставит задачу и хорошо поощряет.